Achat immobilier : quelles aides pour les personnes handicapées ?

Une personne qui souffre de handicap et souhaite devenir propriétaire d’un bien immobilier peut solliciter des aides afin de mener à bien son projet et de pouvoir vivre de façon indépendante. De l’obtention d’un prêt immobilier à l’installation d’équipements adaptés selon le handicap, plusieurs dispositifs existent et il est intéressant d’en profiter à l’heure actuelle, alors que les taux du crédit immobilier sont au plus bas !

Le coup de pouce de la convention AERAS

Certains établissements de prêt peuvent montrer des réticences lorsqu’il s’agit de prêter de l’argent à une personne handicapée, en raison de la fragilité de sa situation et donc de sa capacité à rembourser. Mais depuis 2006, la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) permet aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap de contracter un crédit immobilier et même une assurance de prêt. Pour le prêt immobilier, l’emprunteur doit avoir moins de 70 ans et ne doit pas demander plus de 320 000€.

Un crédit d’impôt de 20%

Une fois que la demande de prêt immobilier a été acceptée, le particulier en situation de handicap peut acheter son logement comme n’importe quel autre. Une autre aide peut alors être utile pour les personnes malades ou en situation de handicap qui souhaitent aménager leurs logements de façon à faciliter leur mobilité : ils peuvent demander un crédit d’impôt de l’ordre de 20%. Mais là encore, certaines conditions doivent être respectées. Tout d’abord, les aménagements doivent obligatoirement être entrepris par un professionnel et non par un proche qui viendrait bricoler. Une facture doit ainsi être présentée pour en attester. Un particulier qui vit seul peut disposer d’un crédit d’impôt plafonné à 5000€ Pour un couple cela peut aller jusqu’à 10 000€. Par ailleurs, chaque personne à charge fait augmenter cette somme de 400€.

Plusieurs aides supplémentaires

Un particulier qui perçoit l’allocation pour adultes handicapés (AAH) a le droit de demander d’être totalement exonéré du paiement d’une quelconque taxe d’habitation pour son logement principal, à condition que son revenu fiscal de référence soit inférieur à celui dicté par la loi. Cette exonération existe dans les mêmes termes pour la taxe foncière.